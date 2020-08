Eintracht, Hutter: "Ci abbiamo provato ma non è andata bene, siamo delusi"

Adi Hutter, allenatore dell'Eintracht Francoforte, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso per 1-0 contro il Basilea. La formazione tedesca saluta l'Europa League agli ottavi di finale, mentre gli svizzeri approdano ai quarti dove troveranno lo Shakhtar Donetsk: "Innanzitutto vorrei fare i complimenti ai nostri avversari per il passaggio del turno, la mia squadra ha provato a ribaltare l'esito dell'andata ma purtroppo non è andata bene. Avremmo dovuto segnare un gol in avvio di gara per mandare subito in confusione il Basilea e, allo stesso tempo, per acquisire maggiore fiducia nei nostri mezzi. Ci siamo resi protagonisti di buone azioni offensive ma non siamo stati lucidi negli ultimi passaggi: siamo ovviamente delusi di dover abbandonare il torneo, l'Eintracht Francoforte si è sempre comportato bene in campo internazionale e chi segue l'Europa League può confermarlo".