Eintracht, Ilsanker entra e fa 2 gol in 9'. Hutter: "Lo avevo fatto entrare per difendere l'1-0..."

Il tecnico dell'Eintracht Francoforte, Adi Hutter, ha commentato il successo contro il Werder Brema di ieri sera. Un netto 3-0 al "Weiserstadion" nel quale spicca la doppietta di Stefan Ilsanker. Il centrocampista austriaco ha segnato dopo 17 secondi dal suo ingresso in campo e ha concesso anche il bis. Tutto questo giocando appena 9 minuti: "Non avevo certamente chiesto a Ilsanker di entrare e segnare una doppietta. Volevo soltanto ci aiutasse a controllare il vantaggio per 1-0 e dominare sulle palle alte. Poi è stato bravo lui a segnare appena entrato su calcio d'angolo. Il suo gol del 2-0 è stato importantissimo. L'altra sua rete è la ciliegina sulla torta, non è un goleador e sono davvero felicissimo che abbia fatto una doppietta".