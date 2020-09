Elche fermo sul mercato e 13 giocatori in rosa. Il club risponde con un video alle ironie sui social

Ironie social attorno all'Elche. Neopromossa in Liga, dopo aver vinto i playoff, la squadra in questa finestra di mercato si è distinta per non aver acquistato ancora nessun giocatore. In compenso diversi giocatori hanno salutato, lasciando il nuovo tecnico Jorge Almiron con appena 13 giocatori in rosa, 4 dei quali portieri. Aumentano in modo esponenziale le battute e i meme sui biancoverdi. Il club ha deciso di rispondere con un video nel quale si vedono in carrellata alcuni dei tweet degli internauti che chiedono al club di intervenire. Video che si chiude con un messaggio: "Breaking news: ci sono due annunci in arrivo".