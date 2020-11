Emergenza assenti in Gambia: il ct lamenta il forfait di Darboe della Roma

Non solo i club. In questa sosta ogni nazionale deve fare i conti con tante assenze, in ogni angolo del mondo. Anche in Gambia, per esempio, dove il ct belga Tom Saintfiet, ha attinto a piene mani dal campionato italiano con Musa Barrow del Bologna, Ebrima Colley dell'Hellas Verona e Omar Colley della Sampdoria. Non tutti, però: perché il ct, riporta The Point, lamenta l'assenza di ben undici giocatori tra cui Ebrima Darboe della Roma che non è stato rilasciato dall'Asl territoriale.