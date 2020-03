Emergenza Coronavirus. Ad Borussia Dortmund: "Situazione economica difficile. Ne usciremo"

vedi letture

L'amministratore delegato del Borussia Dortmund Carsten Cramer attraverso un videomessaggio rivolto ai tifosi del club giallonero ha fatto il punto della situazione spiegando che la situazione è molto grave, ma non bisogna farsi prendere dal panico. “L'intero sistema calcistico è in grave pericolo, ma questo non deve farci preoccupare. Stiamo lavorando per trovare soluzioni che permettano al Borussia e a tutto il calcio tedesco di uscire da questa crisi. Tutti siamo chiamati a fare dei sacrifici per senso di responsabilità e i giocatori lo hanno capito. - continua Cramer come riporta Kicker.de - Giocare senza tifosi è una condizione inimmaginabile, ma allo stesso tempo potrebbe essere l'unica possibilità per tornare in campo e iniziare il percorso verso la normalità”.