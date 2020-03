Emergenza Coronavirus, Albertini: "15-20 giorni a casa per recuperare la libertà"

Intervistato da Mundo Deportivo, Demetrio Albertini ha spiegato la situazione attuale italiana: "Nonostante la maggior parte dei pazienti siano anziani ho anche amici di 20 e 40 anni che sono in ospedale per il coronavirus". E ancora: "Non si tratta di esser un supereroe, ma di essere responsabile e chiudersi in casa. Sono 15-20 giorni di reclusione per poter recuperare la libertà. Non è uno scherzo, tutti devono essere chiusi in casa. È responsabilità del Governo ma anche di uno di noi". Sulle sue giornate: "Esco solo per andare al supermercato e lo faccio con mascherina e guanti. È un cambio di vita incredibile. Ora i miei figli stanno facendo lezione su Internet. Io faccio smart-working perché lavoro per la Federazione con la quale faccio videoconferenze e sono in contatto diretto col presidente della Federazione".