Emergenza Coronavirus. Alex Zanardi: "Le difficoltà renderanno più forte la gioia della ripartenza"

Alex Zanardi, campione automobilistico e successivamente oro paralimpico, ha parlato a DAZN di come sta vivendo le proprie giornate senza smettere di allenarsi, nonostante il rinvio dei Giochi di Tokyo: “Le giornate sono un po' più lente a passare, ma non mi annoio. Poi sono una persona abituata a guardare il bicchiere mezzo pieno e il fatto che il telefono suoni molto poco, che non ci siano inviti da corrispondere o cose da fare mi lascia più tempo per programmare il mio allenamento. E poi che i Giochi li facciano o meno cercherò di essere pronto. - continua Zanardi cercando di infondere speranza e fiducia per quando finirà l'emergenza Coronavirus - Ho avuto molti momenti belli nella mia carriera, ma sono state di più le difficoltà, alcune delle quali molto grandi che però definiscono anche la gioia che riesci ad assaporare dopo una ripartenza, dopo aver superato qualcosa che, passami la battuta, ti aveva fatto tremare le gambe. Se tutto questo può essere visto da qualcuno come una metafora di quanto stiamo vivendo ne sono molto orgoglioso”.