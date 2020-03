Emergenza Coronavirus, Ancelotti: "Agite responsabilmente e seguite i consigli degli esperti"

Con un messaggio pubblicato sul proprio profilo Instagram, il manager dell'Everton Carlo Ancelotti ha voluto sensibilizzare le persone contro il coronavirus: "Attualmente stiamo vivendo un momento molto difficile ed è tempo per tutti noi di agire in modo responsabile. Per favore, pensate a voi stessi, alla vostra famiglia e a chiunque entri in contatto con voi. Seguite i consigli degli esperti e insieme batteremo il COVID-19".