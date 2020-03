Emergenza Coronavirus, anche il Barcellona sospende tutti gli allenamenti

Anche il Barcellona ha deciso di interrompere tutte le attività di allenamento presso il proprio centro sportivo dopo il comunicato dell'UEFA in merito alla sospensione della Champions League. I giocatori sono stati informati di tale decisione direttamente dal presidente Bartomeu, che si è presentato in campo poco prima dell'inizio dell'allenamento che è stato annullato prima del "rompete le righe". Su Twitter il comunicato del club: "Data la situazione sanitaria e secondo le raccomandazioni del presonale medico, la prima squadra ha sospeso tutte le attività fino a data da destinarsi".

Given the healthcare situation and according to the recommendations of the Club's medical staff, the first team has suspended all activity until further notice. pic.twitter.com/NpKMg9QfWP

