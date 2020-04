Emergenza Coronavirus. Anche il Bournemouth rinuncia agli ammortizzatori sociali

Come il Liverpool, anche il Bournemouth fa un passo indietro e rinuncia a ricorrere agli ammortizzatori sociali, a differenza di quanto annunciato in precedenza. È il club a ufficializzare il dietrofront con una nota ufficiale: "Abbiamo voluto dare ascolto ai tifosi e dunque non utilizzeremo aiuti statali per integrare lo stipendio dei nostri lavoratori".