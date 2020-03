Emergenza Coronavirus, Ander Herrera: "Tampone a Mbappé? Ero più impaurito io di lui"

vedi letture

Lunga intervista al centrocampista spagnolo del Paris Saint-Germain, Ander Herrera, sulle frequenze di Cadena SER. L'ex Athletic ha parlato così dell'emergenza Coronavirus e del tampone fatto al suo compagno di squadra Kylian Mbappé, aprendo anche alla possibile riduzione degli stipendi: "Mbappé ha fatto il test due giorni prima della partita di Champions col Borussia Dortmund. Ricordo che Neymar nel fine-settimana precedente aveva organizzato una cena per fare gruppo e io ero proprio al fianco di Kylian. Avevo più paura io di lui".

Siete favorevoli al taglio degli stipendi?

"Penso di sì, dobbiamo essere coerenti con la situazione dei club. Personalmente sono molto grato al PSG e sarei disposto sicuramente ad ascoltare la sua proposta".

E se la stagione fosse annullata?

"Mi sembrerebbe ingiusto, guardando in Spagna, se il Cadice e il Real Saragozza non fossero promossi in Primera, ma anche l'assegnamento della Liga al Barcellona per un punto di vantaggio".