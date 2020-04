Emergenza Coronavirus. Anderlecht, lunedì ripresa allenamenti solo per chi si sente sicuro

L'Anderlecht sarà il secondo club belga a riprendere gli allenamenti dopo il Genk. Da lunedì si riaprirà il centro sportivo, ma solo ai calciatori che vorranno riprendere l'attività. Una decisione particolare, presa dal capitano Vincent Kompany. "Da lunedì i giocatori sono i benvenuti a Neerpede per l'allenamento tradizionale, ovviamente rispettando norme di sicurezza e igiene. Non vi è alcun obbligo: tutto viene fatto su base volontaria, i giocatori che non si sentono sicuri potranno continuare a lavorare da casa. Qui di certo rispetteremo la distanza sociale, tutta l'attrezzatura sarà disinfetta prima e dopo ogni sessione, tutti saranno obbligati a farsi la doccia a casa e ci sarà un parcheggio riservato per ognuno dei calciatori che vorrà venire ad allenarsi", ha dichiarato David Steegen, responsabile stampa del club a RTBF.