Emergenza Coronavirus. Argentina, avanza ipotesi di conclusione anticipata del campionato

L"Si sta pensando di concludere qui la stagione, senza promozioni e retrocessioni". Il presidente del Lanus, Nicholas Russo, conferma che tra le idee dell'AFA, la Federcalcio argentina, ci sarebbe anche quella di chiudere definitivamente la stagione a causa della pandemia di coronavirus. Anche il ministro della sanità, Gines Gonzalez, ha fatto sapere che "in Argentina non si è per niente vicini alla ripresa del calcio. Oggi lo sport non rappresenta una priorità". A riportarlo è il Clarin.