Emergenza Coronavirus. Arsenal, taglio degli stipendi per i dirigenti e nessun licenziamento

vedi letture

L'Arsenal ha annunciato in una nota ufficiale apparsa sul sito che all'inizio di aprile la dirigenza del club ha deciso di tagliarsi volontariamente di un terzo lo stipendio annuale per venire incontro al club in questo momento di difficoltà anche finanziaria dovuto all'emergenza Coronavirus.

Il club londinese ha inoltre annunciato che non sta prendendo in considerazione né un piano di licenziamenti né di ricorrere all'equivalente della nostra cassa integrazione per i dipendenti che continueranno a ricevere lo stipendio regolarmente. Per quanto riguarda i lavoratori occasionali l'Arsenal ha spiegato che ha esteso fino a fine maggio la scadenza dei contratti che andavano a terminare ad aprile.