Emergenza Coronavirus, Arteta: "Sto meglio. Sfida enorme e senza precedenti"

Mikel Arteta, allenatore dell'Arsenal risultato positivo al Coronavirus, ha affidato a Twitter un messaggio di ringraziamento per il sostegno ricevuto nelle ultime ore: "Grazie per le vostre parole di supporto. Mi sento già meglio. Siamo tutti di fronte a una sfida enorme e senza precedenti. La salute di tutti è la cosa che conta più di ogni altra cosa in questo momento. Dovete proteggervi seguendo le linee guida e riusciremo ad andare avanti insieme. La Premier League ha fatto bene a prendere queste giuste decisioni".

Thanks for your words and support.Feeling better already.We’re all facing a huge & unprecedented challenge.Everyone’s health is all that matters right now.Protect each other by following the guidelines & we’ll come through this together.Well done PL for making the right decisions pic.twitter.com/0rnwHmQWha

— Mikel Arteta (@m8arteta) March 13, 2020