Emergenza Coronavirus. Aston Villa, accordo con calciatori e staff: taglio stipendi del 25%

L'Aston Villa ha trovato un accordo con la prima squadra, gli allenatori e la dirigenza per un taglio stipendi del 25% per i porssimi quattro mesi per assistere finanziariamente il club nel corso di questa pandemia di coronavirus. L'AD della società, Christian Purslow, tramite un comunicato ha fatto sapere che queste misure permetteranno al club di trattenere tutto il personale a ingaggio pieno e non in cassa integrazione.