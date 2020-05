Emergenza Coronavirus, Barcellona pronto agli allenamenti: martedì sanificazione e test

Il Barcellona ha già iniziato ad attuare il protocollo per la ripresa del calcio. Il medico sociale del club ha parlato con i responsabili della prima squadra per informarli che martedì 5 maggio è previsto un incontro alle 9 del mattino alla Ciutat Esportiva per supervisionare la sanificazione degli ambienti in cui i calciatori eseguiranno i test del Covid-19. E' stato intimato loro, inoltre, di garantire sempre tutto il materiale protettivo per gli atleti: dalle mascherini ai guanti, passando per le attrezzature. Il processo di disinfezione verrà eseguito ogni 48 ore senza interruzione fino al termine della stagione. Inoltre, verranno appesi al muro delle infografiche per mettere i giocatori a conoscenza delle linee guida igieniche e delle regole di comportamento per ridurre al minimo il rischio di contagio.