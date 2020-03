Emergenza Coronavirus, Bartomeu: "Stare a casa è un obbligo, non una scelta"

Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha pubblicato una lettera aperta per esprimere la posizione istituzionale del club nello stato di crisi legato all'emergenza coronavirus. Il numero uno blaugrana ammette il problema del calendario ed esorta i tesserati: "Stare a casa non è un'opzione, è un obbligo. "Voglio rivolgermi a tutta la famiglia Barça per inviare, a nome del club, un messaggio di serenità, fiducia e, soprattutto, responsabilità di fronte alla situazione di emergenza sanitaria che stiamo vivendo. È evidente che questa emergenza vada decisamente oltre il nostro campo di azione. Tuttavia, consapevoli che saremo in grado di superare questa crisi solo con tutti gli sforzi, individuali e collettivi, fin dal primo momento ci siamo resi disponibili alle autorità sanitarie per rispettare e far rispettare tutte le indicazioni, raccomandazioni e ordini che ci hanno inviato, per combattere il contagio da questo virus. Pertanto, allo scopo di garantire la salute dei nostri membri, sostenitori, atleti e club e di tutte le loro famiglie, abbiamo seguito subito tutte le misure e abbiamo attivato tutti i protocolli necessari. Si tratta di proteggere e preservare la salute delle persone".