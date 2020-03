Emergenza Coronavirus, Bierhoff: "Pronto un aiuto immediato di 2,5 milioni di euro"

Intervenuto in conferenza stampa insieme al ct Low, il capo-delegazione della Germania Oliver Bierhoff ha parlato dello slittamento degli Europei: "Per noi, in quanto organizzazione della Nazionale, questo non è un grosso problema. Dobbiamo pianificare il tutto per l'anno successivo, possiamo gestirlo bene. Sono in contatto con i giocatori e abbiamo deciso di offrire un aiuto immediato di 2,5 milioni di euro".