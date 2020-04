Emergenza Coronavirus, Bolsonaro: "In Brasile farei ripartire il calcio"

Jair Bolsonaro, presidente del Brasile, ha parlato a O Dia della ripresa del calcio nella propria nazione. "Se dipendesse dal mio voto sarei per il sì, con il parere tecnico del ministero della Salute che credo sia favorevole. Bisogna far ricominciare allenamenti e partite, in un primo momento a porte chiuse". Bolsonaro si confronta con Renato Portaluppi, ex Roma, che nei giorni scorsi avrebbe espresso la propria contrarietà alla ripresa.