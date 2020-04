Emergenza Coronavirus. Bulgaria, il Cska Sofia smentisce la ripresa degli allenamenti

'Allucinazioni di malintenzionati. Appoggio a misure governo'

(ANSA) - SOFIA, 09 APR - La direzione del Cska di Sofia ha smentito la notizia diffusa dai media bulgari nella quale si asserisce che i giocatori della squadra di calcio sono tornati ad allenarsi, contravvenendo al divieto imposto dal governo di raduni all'aperto durante la pandemia di coronavirus. "Non intendiamo commentare immagini di paparazzi, spolverate da vecchie pellicole", si legge in una dichiarazione del Cska. "Sono spiegabili con le allucinazioni che circolano nelle teste di malintenzionati e di complessati, perché la paura ha gli occhi grandi", prosegue la nota. "Appoggiamo appieno il premier Boyko Borissov, il quale ha dichiarato che le squadre che si allenano in tempi di stato di emergenza sanitaria devono essere multate, ma dopo una verifica e conferma ufficiale e legittima. Tutto il resto è una speculazione in tempi in cui non c'è posto per intrighi mediatici", è detto ancora nella dichiarazione del Cska. (ANSA).