Emergenza Coronavirus. Bulgaria, ipotesi 1 maggio per la ripartenza del campionato

La Părva Profesionalna Futbolna Liga (PPFL, ovvero l'equivalente bulgaro della nostra Lega A, ha inviato una nota alla stampa del paese dell'est Europa illustrando le diverse opzioni da discutere con la Federcalcio, e la UEFA, per riprendere i campionati ora sospesi a causa del Coronavirus.

La prima ipotesi prevede la ripresa delle ostilità l'1 maggio e la fine il 27 giugno per completare le ultime gare di campionato e Coppa di Bulgaria (si devono giocare le semifinali e la finale); la seconda prevede una ripresa a fine maggio o inizio giugno con la disputa di solo due incontri – 25^ e 26^ giornata – per definire la classifica finale in campionato (eliminando così play off e play out) e poi le gare per completare la Coppa nazionale.

Al momento la prima ipotesi è quella più quotata, ma molto dipenderà dallo sviluppo dell'emergenza Coronavirus che in Bulgaria al momento è abbastanza sotto controllo essendoci pochissimi casi (circa 190) di positività riscontrati nella popolazione.