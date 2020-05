Emergenza Coronavirus. Bulgaria, ripartenza in 3 fasi. Dal 27/05 via agli allenamenti di squadra

Il Ministro dello Sport bulgaro Krasen Kralev ha pubblicato le regole per la ripartenza dei campionati di prima e seconda divisione prevista per il 5 giugno. La ripresa degli allenamenti sarà in tre fasi: la prima (dal 15 al 20 maggio) prevederà attività all'aperto in gruppi di massimo 5 calciatori e due fra allenatori e preparatori; la seconda (dal 21 al 26 maggio) invece prevederà un allargamento dei gruppi di allenamento fino a 11 calciatori e 3 membri dello staff tecnico; la terza e ultima fase (dal 27 maggio al 4 giugno) sarà quella degli allenamenti di gruppo dell'intera squadra. Allenamenti che in tutte e tre le fasi saranno svolti all'aperto e senza pubblico. Entro il 21 maggio inoltre la Federcalcio bulgara e il ministero della sanità vareranno una serie di misure anti contagio che andranno rispettare nei luoghi chiusi e nelle aree comuni come bagni, spogliatoi e zona mensa. Per quanto riguarda i dilettanti invece saranno consentite le attività all'aperto in gruppi di massimo 12 partecipanti e ovviamente senza pubblico e nel rispetto delle norme anti contagio.