Emergenza Coronavirus. Bundesliga e 2^ divisione ferme fino al 2 aprile

Niente calcio giocato in Bundesliga e in Zweite Bundesliga fino al prossimo 2 aprile a causa dell’emergenza Coronavirus. Questo è quanto deciso dall’assemblea dei 36 club coinvolti svoltasi questa mattina a Francoforte. “Vorrei che sia chiaro che non ci aspettiamo di poter scendere in campo già dal 3 aprile”, ha dichiarato l’amministratore delegato della DFL Christian Seifert. Un nuovi incontro fra i club è fissato per il 30 marzo prossimo.