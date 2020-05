Emergenza Coronavirus. Cina, il calcio pronto a ripartire: 24 o 27 giugno il possibile via

La Cina è pronta a far ripartire il calcio dopo la pandemia Coronavirus. Secondo quanto riporta Sportmediaset citando fonti di stato la Chinese Super League dovrebbe infatti aprire i battenti il 24 giugno o al più tardi il 27 dello stesso mese. Tutto dipenderà da come si evolverà la curva dei contagi nel paese asiatico, una curva che è in diminuzione costante nelle ultime settimane. Sarà un campionato che ripartirà senza molti campioni stranieri visto che le frontiere al momento restano chiuse, con un calendario molto compresso per recuperare i mesi perduti, mentre al momento non c'è certezza sulla disputa delle gare a porte chiuse.