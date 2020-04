Emergenza Coronavirus, comunicato della Liga: "Invitiamo tutti i club a tagliare gli stipendi"

La Liga raccomanda a tutti i club di presentare un ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) e tagliare gli stipendi dei propri tesserati. Ad annunciarlo attraverso un comunicato ufficiale è stata la stessa Lega spagnola: "Dopo aver analizzato le circostanze attuali del settore, e visto che resta una grande distanza con la posizione dell'Assocalciatori spagnoli, consideriamo che è necessario adottare delle misure speciali in vista della grave crisi economica che il COVID-19 sta causando nel mondo del calcio. Per questo, si raccomanda a tutti i club di Liga di presentare un ERTE di riduzione salariale per cause di forza maggiore", recita la nota.