Emergenza Coronavirus. Conmebol alla FIFA: "Rinviare qualificazioni sudamericane per il Qatar"

La Confederazione sudamericana di calcio (Conmebol) ha chiesto ieri sera alla FIFA di rimandare le partite di qualificazione per i Mondiali del 2022 in Qatar, a causa della nuova pandemia globale di Coronavirus. "Le squadre sudamericane rischiano di non poter contare sui giocatori che hanno scelto e che giocano in Europa perché, provenendo da paesi con un alto livello di contagio, potrebbero essere messi in quarantena", si legge in una lettera della Conmebol al segretario generale della Federazione internazionale di calcio Fatma Samoura. Le partite di qualificazione dovrebbero iniziare il 26 marzo.