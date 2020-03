Emergenza Coronavirus, contagiato anche il patron del Ludogorets: "Obbedite alle regole!"

A Kiril Domuschiev, proprietario del Ludogorets e presidente di KRIIB, è stato diagnosticato il Coronavirus. La notizia è stata data dallo stesso imprenditore sulla sua pagina Facebook ufficiale. Queste le sue parole: "Cari amici, dopo un primo test negativo al COVID-19 ma una sensazione di conseguente malessere, ho fatto un secondo tampone che si è rivelato positivo. Con tutte le misure di quarantena, sono isolato e attualmente in cura. Grazie agli operatori sanitari che si prendono cura di me! Credo che presto sarò in salute e sarò di nuovo con voi! Attenzione, obbedite a tutte le regole, ma non abbiate paura!", le parole del patron del club bulgaro.