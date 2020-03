Emergenza Coronavirus. Croazia: sospesi tutti i campionati fino alla fine di marzo

Novità anche dalla Croazia per l'emergenza Coronavirus che coinvolge inevitabilmente anche il calcio. Tutti i campionati sono infatti stati sospesi fino alla fine di marzo. Come in Italia, se tutto andrà come deve, le partite riprenderanno dunque nel weekend del 4-5 aprile.