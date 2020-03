Emergenza Coronavirus, David de Gea dona 300.000 euro alla Comunidad de Madrid

David de Gea, portiere nato a Madrid che oggi milita nel Manchester United in Premier League, ha donato 300.000 euro alla sua città d'origine per l'acquisto di equipaggiamenti medici utili per combattere l'emergenza Coronavirus in Spagna. Ad annunciarlo, su Twitter, è stato direttamente il presidente della Comunidad de Madrid, Isabel Diaz Ayuso.