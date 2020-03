Emergenza Coronavirus, Di Maria: "Stiamo vivendo qualcosa di folle, situazione che spaventa"

vedi letture

Intervistato da Telefè, il giocatore del PSG Angel Di Maria ha parlato dell'emergenza che sta colpendo la Francia e tutto il mondo: "È qualcosa di folle quello che stiamo vivendo, non ne stiamo capendo molto. Siamo stati isolati per 14 giorni in quarantena del Presidente della Francia. Abbiamo altri due giorni su richiesta del club. Siamo usciti al supermercato solo una volta. Stiamo cercando di fare le cose in casa. Vado al supermercato, ho una vita normale perché le persone sono rispettose. Mia moglie è andata una sola volta. Si è tolta tutti i vestiti fuori la porta prima di entrare in casa ed è andata a lavarsi. Ti spaventa un po' questa situazione".