Emergenza Coronavirus, donazione delle Nazionali scozzesi a NHS Charities Together

Le Nazionali maschili e femminili della Scozia sono scese in prima linea nella lotta contro il Coronavirus, realizzando un'importante donazione collettiva a NHS Charities Together. I capitani Andy Robertson e Rachel Corsie, infatti, hanno unito le loro forze per supportare il lavoro e gli sforzi di infermieri, medici, volontari e altri operatori sanitari in Scozia e nel Regno Unito. A riportarlo è direttamente il sito ufficiale della Federcalcio scozzese.