Emergenza Coronavirus. Ecuador, sospeso il campionato: non si giocherà più a porte chiuse

Anche in Ecuador hanno deciso di sospendere il campionato. Nei giorni scorsi la Federazione aveva annunciato di voler continuare a giocare a porte chiuse ma in questi minuti ha cambiato questa disposizione decidendo per la sospensione del campionato nonostante fossero state giocate due partite della quinta giornata. L'emergenza coronavirus dunque è arrivata anche in Ecuador.