Emergenza Coronavirus. Fellaini ricoverato in ospedale in Cina: virus contratto a Dubai

Marouane Fellaini è il primo calciatore della Chinese Superleague a contrarre il virus COVID-19. Lo scorso 20 marzo il centrocampista belga, tornato in Cina da un soggiorno negli Emirati Arabi durato settimane, ha effettuato il tampone, risultato poi positivo, e in questo momento si trova in ospedale a Jinan. Galeotto fu quel viaggio a Dubai, visto che secondo il Daily Mail è proprio in quel caso che l'ex Manchester United avrebbe contratto la malattia.