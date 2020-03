Emergenza Coronavirus, frontiere chiuse in Cina: calciatori e allenatori bloccati all'estero

La Cina si prova a tornare alla normalità, anche se nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri casi di contagio da virus COVID-19. Per prevenire un ritorno dell'epidemia, il Governo cinese ha deciso di chiudere quasi completamente le frontiere, non permettendo dunque agli stranieri di entrare nella nazione in questo periodo. Di riflesso, il problema ha abbracciato anche il calcio. Tanti calciatori e allenatori, infatti, adesso sono impossibilitati a tornare in Cina per l'inizio della stagione sportiva (probabilmente da maggio). Tra questi nomi conosciuti come Wakaso, Eder, Genesio, Olaroiu. Adesso la CFA dovrà cercare una soluzione.