Emergenza Coronavirus. Germania, 13 club a rischio fallimento tra prima e seconda divisione

Sono 13 i club a rischio fallimento tra Bundesliga e seconda divisione. L'emergenza coronavirus rischia di mettere in ginocchio anche il sistema calcio tedesco: la Federazione, infatti, cercherà in tutti i modi di far ripartire il campionato, si parla di maggio per recuperare le partite non disputate. A riportarlo è Kicker.