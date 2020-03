Emergenza Coronavirus. Germania, la DFL propone la sospensione dei campionati

vedi letture

Anche in Germania il calcio si ferma come misura preventiva per contrastare la diffusione del Coronavirus. Con una comunicato la DFL ha annunciato che nella riunione straordinaria andata in scena questa mattina, è stata proposta la sospensione dei maggiori campionati. Se la proposta sarà accettata, i campionati di Bundesliga e Zweite Liga saranno sospesi da lunedì fino a martedì 2 aprile. Le gare in programma questo weekend si giocheranno a porte chiuse, poi da lunedì il probabile stop.