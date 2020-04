Emergenza Coronavirus. Germania, stop allo sport fino al 31 agosto. Eccezione Bundesliga?

Stop a tutte le manifestazioni sportive fino al 31 agosto in Germania. La decisione è stata presa dal Governo tedesco ma per quel che riguarda la Bundesliga potrebbe esserci un'eccezione, visto che la massima serie spera di poter ripartire a metà del mese prossimo ma a porte chiuse.

BREAKING: As part of their latest measures to battle coronavirus, the German government have announced a ban on major sporting events until August 31.

However, 'ghost games' in the Bundesliga remain a possibility from as early as next month. pic.twitter.com/CGdsmWHtgU

— DW Sports (@dw_sports) April 15, 2020