Emergenza Coronavirus, Gerrard: "I campionati devono finire. Anche a porte chiuse"

Steven Gerrard, tecnico dei Glasgow Rangers, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla possibilità che il campionato scozzese non venga portato a termine, come dichiarato la scorsa settimana dall'ad della Lega calcio scozzese Doncaster: "Penso che sarebbe un vero peccato per tutti, in Europa e nel mondo, se i campionati e le coppe non dovessero essere portate a termine. Se ci viene detto che l'unico modo per finire il torneo è quello di giocare a porte chiuse, ci adegueremo".