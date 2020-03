Emergenza Coronavirus. Gil Marin: “Ricorso all'ERTE per salvaguardare il futuro dell'Atletico”

Il CEO dell'Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin in una lunga lettera aperta indirizzata ai dipendenti e ai tifosi del club madrileno ha spiegato che per salvaguardare il futuro economico del club bisognerà far ricorso all'ERTE (Expediente de Regulación de Empleo Temporal)sia per quanto riguarda la squadra maschile sia per quella femminile. L'ERTE è un provvedimento legale che regola il lavoro temporaneo e permette a una datore di lavoro di sospendere i contratti di lavoro in essere o di ridurre l'orario di lavoro andando così a risparmiare sugli stipendi e far fronte alla difficile situazione economica che l'azienda vive. In questo caso a causa dell'emergenza legata alla pandemia Coronavirus che ha fermato il campionato in Spagna.