Emergenza Coronavirus. Hallfredsson in Islanda. Quarantena di 14 giorni e poi potrà giocare

Il Calcio Padova informa che il centrocampista Emil Hallfredsson ha risposto regolarmente alla convocazione della sua nazionale nel periodo 23-31 marzo 2020. Su richiesta federcalcio islandese, considerato lo stop dei campionati in Italia, il calciatore ha già raggiunto oggi l’Islanda e come previsto da regolamento Uefa sarà sottoposto a quarantena preventiva di 14 giorni in vista del primo match di qualificazione agli Europei 2020 (Islanda – Romania del 26 marzo). Al suo rientro in Italia il centrocampista verrà visitato nuovamente dallo staff medico della società prima di essere riaggregato alla squadra.