Emergenza Coronavirus. Hannover, due giocatori positivi. Rinviata gara con Dynamo Dresda

La gara di Zweite Bundesliga fra Hannover 96 e Dynamo Dresda è stata rinviata a data da destinarsi. In casa Hannover sono due i giocatori positivi al COVID-19 e l'intera squadra è stata messa in quarantena. Per questo motivo la gara, in programma domenica alle 13.30, è stata rinviata.