Emergenza Coronavirus, Hubers positivo: "Sto bene, è peggio la noia del virus"

Timo Hübers è stato il primo giocatore in Germania a risultare positivo al Coronavirus ma ha spiegato di essere in ottime condizioni: "Sto seguendo tutte le regole. Ho lievi sintomi influenzali, ma niente che non abbia mai provato prima in vita mia. La noia è molto peggio, è abbastanza difficile combatterla in questi giorni", ha detto il giocatore dell'Hannover.