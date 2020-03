Emergenza Coronavirus, i giocatori del Barcellona pronti a tagliarsi lo stipendio

vedi letture

I giocatori del Barcellona sono pronti a tagliarsi gli stipendi per far fronte all'emergenza coronavirus. La prima squadra e la dirigenza avrebbero infatti trovato l'accordo per la riduzione dei salari dopo il confronto avvenuto nei giorni scorsi. Nelle prossime ore il presidente Bartomeu incontrerà l'ECA, la UEFA e alcuni membri di altre leghe europee per poter prendere una decisione comune. A riportarlo è Sport.