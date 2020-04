Emergenza Coronavirus. I giocatori del Leverkusen rinunciano ad una parte dello stipendio

Anche i giocatori del Bayer Leverkusen rinunciano ad una parte dello stipendio per aiutare il club in questo periodo difficile causato dall'emergenza Coronavirus. A comunicarlo è lo stesso capitano delle Aspirine Lars Bender in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: "Oggi abbiamo deciso all'unanimità. La squadra è felice di rinunciare a una parte dello stipendio al fine di sostenere il club nei suoi sforzi per affrontare economicamente la crisi causata dal Coronavirus".

"Un gesto che non ci sorprende", ha detto il ds dei tedeschi Rudi Voller: "Tutto il personale tecnico ed i dirigenti, ovviamente, si uniscono all'iniziativa dei giocatori".