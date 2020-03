Emergenza Coronavirus, L'Equipe: "Aulas sciocca la Ligue 1"

vedi letture

Ancora non c'è uniformità in Francia sulle decisioni da prendere in merito all'emergenza Coronavirus. Jean-Michel Aulas, presidente dell'Olympique Lione, ha chiesto di azzerare la stagione, annullarla, se l'allarme dovesse continuare. E L'Equipe in prima pagina titola: "Aulas sciocca la Ligue 1".