Emergenza Coronavirus, Marca: "L'isolamento da ogni angolo del calcio"

vedi letture

In Spagna imitano l'Italia e prendono delle misure molto simili, tanto restrittive, per combattere l'emergenza Coronavirus. Gli spagnoli sono confinati in casa, tutto s'è fermato, calcio in primis. E Marca in prima pagina oggi propone questo titolo, intervistando vari volti del calcio, dai presidenti ai calciatori, passando per arbitri e dirigenti: "L'isolamento da ogni angolo del calcio".