Emergenza Coronavirus. Marca verso la ripresa in mascherina: "Il calcio che verrà"

In Spagna è stato stabilito il protocollo sanitario per la ripresa dello sport e, quindi, anche del calcio. La Liga si prepara a ripartire, almeno con gli allenamenti, e Marca in prima pagina piazza l'immagine dei tre allenatori più importanti del campionato (Simeone, Zidane e Setien) in mascherina, titolando così: "Il calcio che verrà".