Emergenza Coronavirus. Olé usa caso-Dybala per sensibilizzare: "Tutti possiamo essere lui"

In Argentina non ci si è ancora resi conto della gravità dell'emergenza Coronavirus. O, per meglio dire, lo Stato non ha ancora adottato misure restrittive, sebbene la stampa stia provando a sensibilizzare le persone circa questo virus. E all'indomani della notizia che Paulo Dybala è risultato positivo, il quotidiano Olé sfrutta proprio quest'episodio per intimare a tutti di restare a casa: "Tutti possiamo essere Dybala".