Emergenza Coronavirus, il Bayern Monaco riprende gli allenamenti: squadra divisa a gruppi

Il Bayern Monaco domani riprenderà gli allenamenti. Come riportato da Kicker, il 21 calciatori agli ordini del tecnico Hansi Flick lavoreranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza per far fronte all’emergenza Coronavirus. Sono stati divisi in cinque gruppi, quattro da quattro giocatori e uno da cinque. Rimarranno separati, verranno prelevati al parcheggio e portati in zone diverse del centro di allenamento per ridurre al minimo i contatti e di conseguenza il rischio di contagi. È stato anche stabilito che i calciatori non potranno fare la doccia nel centro sportivo di Säbener Straße, ma dovranno farla a casa.